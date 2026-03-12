Rotlicht übersehen? In einer Stadtbahn werden zwei Fahrgäste verletzt, als die Bahn durch eine automatische Vollbremsung gestoppt wird.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Ein Unfall mit zwei verletzten Personen ist am Mittwoch gegen 10.25 Uhr im Bereich der U-Bahn-Endhaltestelle in der Schulstraße in Gerlingen passiert. Ein 30-jähriger U-Bahn-Lenker fuhr der Polizei zufolge planmäßig los, in der sich zu diesem Zeitpunkt acht Personen aufhielten. Mutmaßlich, weil er eine für ihn geltende rote Lichtzeichenanlage übersehen hatte, wurde automatisch eine technische Vollbremsung der Bahn eingeleitet.

 

Zwei Fahrgäste in Stadtbahn stürzen

Eine 76-jährige Mitfahrerin sowie ein 77-jähriger Fahrgast, die zur Fahrkartenentwertung noch an einem Automaten in der Bahn standen, kamen durch die Vollbremsung zu Fall. Bei dem Sturz erlitt die 76-Jährige schwere Verletzungen, der 77-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.