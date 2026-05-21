Ein 37-Jähriger ist am Mittwochmorgen mitten in Steinheim mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Er überrollte mehrere Poller und prallte gegen einen Baum.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 37-Jähriger ist am Mittwochmorgen in Steinheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 6 Uhr mit einem Transporter die Ludwigsburger Straße entlang, als er wohl während der Fahrt kurz einnickte und daraufhin kurz vor einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam.

 

Der 37-Jährige geriet auf den Gehweg, überfuhr dort mehrere Poller und prallte schließlich gegen einen Baum. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb der Fahrer unverletzt. Der Schaden dürfte sich aber auf insgesamt etwa 16.000 Euro belaufen.