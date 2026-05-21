Transporter-Fahrer nickt ein und kommt von der Straße ab

Ein 37-Jähriger ist am Mittwochmorgen mitten in Steinheim mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Er überrollte mehrere Poller und prallte gegen einen Baum.

Julia Amrhein 21.05.2026 - 11:55 Uhr

Ein 37-Jähriger ist am Mittwochmorgen in Steinheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 6 Uhr mit einem Transporter die Ludwigsburger Straße entlang, als er wohl während der Fahrt kurz einnickte und daraufhin kurz vor einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam.