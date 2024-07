Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt

In Bad Cannstatt will am Freitagnachmittag ein BMW-Fahrer einen anderen BMW-Fahrer überholen. Dabei stößt er mit dem BMW und einem anderen Auto zusammen. Die Polizei sucht Zeugen.

kea 20.07.2024 - 10:31 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt.