Eine 30-Jährige fällt an der Cannstatter Schleuse ins Wasser. Zwei Ersthelfer ereilt das gleiche Schicksal.

Sebastian Steegmüller 31.03.2025 - 15:54 Uhr

Großeinsatz am Neckarufer. Mehrere Rettungs- und Streifenwagen, ein Notarzt und ein Löschzug der Feuerwehr waren am Freitagabend an den Seilerwasen in Bad Cannstatt ausgerückt. Die Einsatzkräfte waren auf die Flussseite an der Schönestraße gerufen worden, weil gleich drei Personen ins Wasser gefallen waren. Klingt zunächst kurios. Kaspar Wassermann, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen betont aber, dass „aktuell von einem Unfall ausgegangen wird“.