Ein Auto und ein Roller stoßen am Mittwoch in Stuttgart-Feuerbach zusammen. Dabei wird der 64-jährige Fahrer des Rollers leicht verletzt.

Annika Mayer 23.04.2026 - 10:22 Uhr

Eine 42-Jährige ist am Mittwoch mit ihrem VW in der Siemensstraße in Stuttgart-Feuerbach mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Die Frau fuhr laut einer Mitteilung der Polizei gegen 15.55 Uhr in der Siemensstraße Richtung Feuerbach. Auf Höhe der Hausnummer 11 wollte sie nach links abbiegen. Dabei stieß sie der Polizei zufolge mit dem Roller eines 64-jährigen Mannes zusammen, der Richtung Pragsattel fuhr.