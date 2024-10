Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in Feuerbach unterwegs, als er die Vorfahrt eines Nissan-Fahrers missachtet. Es kommt zu einem Zusammenstoß.

jhw 02.10.2024 - 15:13 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntag in der Siemensstraße in Stuttgart-Feuerbach ist ein Schaden in Höhe von rund 41.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen.