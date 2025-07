Pedelecfahrer fährt in Gegenverkehr und stürzt schwer

Unfall in Stuttgart-Feuerbach

Ein 37 Jahre alter Pedelecfahrer gerät am Montag in Stuttgart-Feuerbach in den Gegenverkehr, bremst und verletzt sich schwer.

Philip Kearney 29.07.2025 - 13:09 Uhr

Ein 37 Jahre alter Pedelecfahrer hat sich am Montagabend bei einem Unfall in der Tunnelstraße in Stuttgart-Feuerbach schwere Verletzungen zugezogen.