Am Mittwochabend wurde eine 51-Jährige auf einem Parkplatz in Stuttgart-Hedelfingen schwer verletzt. Die Hintergründe.

mmf 05.12.2024 - 12:44 Uhr

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Stuttgart-Hedelfingen ist am späten Mittwochabend eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Mittelkai.