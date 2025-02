Stuttgarter Unternehmer Uli Endress wird 80 Sein Optimismus reißt auch die Jüngeren mit

Er hat in Stuttgart viel bewegt, ob in Politik, Kultur, Sport oder Gesellschaft: Der Unternehmer Uli Endress, ein Vorbild für Optimismus, feiert an diesem Montag bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag.