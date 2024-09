Unfall in Stuttgart-Mitte

Der Fahrer eines Linienbusses leitet am Donnerstagmorgen einen Gefahrenbremsung ein. Dabei stürzen vier Fahrgäste und verletzen sich. Was über den Unfall bekannt ist.

Matthias Kapaun 19.09.2024 - 16:34 Uhr

Vier Fahrgäste sind am Donnerstagmorgen bei der Gefahrenbremsung eines Linienbusses in Stuttgart-Mitte verletzt worden. Drei der Verletzten kamen in Krankenhäuser.