Unfall in Stuttgart-Mitte

Zwei Streifenwagen befinden sich am Montag in Stuttgart im Einsatz, als ein Autofahrer die Spur wechselt und eine Polizistin zu einer Gefahrenbremsung zwingt. Dadurch kommt es zum Unfall zwischen den beiden Streifenwagen, der Verursacher fährt weiter.

Matthias Kapaun 24.09.2024 - 12:51 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagabend in der Charlottenstraße in Stuttgart-Mitte einen Unfall zweier Streifenwagen verursacht und ist danach weitergefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.