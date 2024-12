Nach Bränden in Altbach und Wendlingen Polizei sucht nach den Ursachen

Ein Mann ist bei einem Feuer in Altbach ums Leben gekommen. In einem derzeit leer stehenden Fabrikgebäude in Wendlingen ist durch einen Brand wohl ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach den Ursachen.