Zwei Autos krachen am Mittwoch in einer Kreuzung zusammen. Beide Fahrer behaupten, sie hätten Grün gehabt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Annika Mayer 26.03.2026 - 11:43 Uhr

Ein 44-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Ford in der Nord-Süd-Straße in Stuttgart-Möhringen mit dem Audi eines 23-Jährigen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 44-Jährige gegen 11.50 Uhr auf der Autobahn A8 und verließ diese an der Anschlussstelle Möhringen Richtung Nord-Süd-Straße. An der Einmündung wollte er nach links Richtung Leinfelden abbiegen.