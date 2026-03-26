Zwei Autos krachen am Mittwoch in einer Kreuzung zusammen. Beide Fahrer behaupten, sie hätten Grün gehabt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein 44-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Ford in der Nord-Süd-Straße in Stuttgart-Möhringen mit dem Audi eines 23-Jährigen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 44-Jährige gegen 11.50 Uhr auf der Autobahn A8 und verließ diese an der Anschlussstelle Möhringen Richtung Nord-Süd-Straße. An der Einmündung wollte er nach links Richtung Leinfelden abbiegen.

 

Dort stieß er mit dem Audi des 23-Jährigen zusammen, der Richtung Möhringen fuhr. Beide Beteiligten geben laut Polizei an an, bei Grün die Einmündung passiert zu haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/89903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.