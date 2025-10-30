In Stuttgart-Möhringen prallt ein Mercedes am Donnerstagabend gegen einen Ampelmast. Der Fahrer bleibt unverletzt. Was bisher bekannt ist.

alp 30.10.2025 - 21:49 Uhr

Am Donnerstagabend hat sich in Stuttgart-Möhringen kurz nach 19 Uhr ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei prallte ein Mercedes beim Abbiegen von der Heilbrunnenstraße in die Hechinger Straße gegen einen Ampelmast. Der Fahrer kam während des Abbiegevorgangs mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.