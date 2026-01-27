Am Dienstagabend kommt es in Stuttgart-Möhringen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wird eine Person verletzt. Das ist bisher bekannt.

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Möhringen ist am Dienstagabend eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21.20 Uhr in einem Kreisverkehr im Bereich Lohäcker/Fasanenhofstraße/Kurt-Schumacher-Straße. Dort waren ein Mercedes und ein VW zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war einer der beiden Unfallbeteiligten unachtsam in den Kreisverkehr eingefahren, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

 

Ein Rettungsdienst war vor Ort und versorgte den Verletzten. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.