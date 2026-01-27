Am Dienstagabend kommt es in Stuttgart-Möhringen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wird eine Person verletzt. Das ist bisher bekannt.

alp 27.01.2026 - 23:11 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Möhringen ist am Dienstagabend eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21.20 Uhr in einem Kreisverkehr im Bereich Lohäcker/Fasanenhofstraße/Kurt-Schumacher-Straße. Dort waren ein Mercedes und ein VW zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war einer der beiden Unfallbeteiligten unachtsam in den Kreisverkehr eingefahren, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.