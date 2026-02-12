Ein 17-Jähriger überquert in Stuttgart-Mühlhausen die Gleise und wird dabei von einer Stadtbahn erfasst. Der Jugendliche kommt leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Annika Mayer 12.02.2026 - 14:22 Uhr

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag in der Kormoranstraße in Stuttgart-Mühlhausen von einer Stadtbahn erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Jugendliche gegen 9.50 Uhr die Gleise und wurde dabei von einer Stadtbahn der Linie U2 erfasst, die aus Richtung Mönchfeld in die Haltestelle einfuhr.