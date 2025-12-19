Am Freitagabend kommt es in Stuttgart-Mühlhausen zu einem schweren Unfall. Ein Fußgänger wird von einer Stadtbahn erfasst. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 19.12.2025 - 19:17 Uhr

Bei einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Mühlhausen ist am Freitagabend ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.50 Uhr. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde der Mann von einer Stadtbahn erfasst. Ein Rettungsdienst ist mit dem Verletzten auf dem Weg in ein Krankenhaus.