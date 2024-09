Ein 52-jähriger Motorradfahrer versucht, einen Zusammenstoß mit einem Autofahrer zu verhindern. Dabei stürzt er und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Laureta Nrecaj 30.09.2024 - 11:25 Uhr

Um einen Zusammenstoß mit Autofahrern zu verhindern, hat ein 52-jähriger Motorradfahrer am Samstag eine Vollbremsung gemacht – und sich dabei leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Samstagabend in der Mönchfeldstraße in Stuttgart-Mühlhausen.