Unfall in Stuttgart-Mühlhausen

Ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer kommt in Mühlhausen auf die Gegenspur und kracht mit seinem Fahrzeug frontal in den Mercedes eines 20-Jährigen. Beide Fahrer werden verletzt.

Matthias Kapaun 09.08.2024 - 17:23 Uhr

Ein 19 Jahr alter Hyundai-Fahrer hat am Donnerstagabend in Stuttgart-Mühlhausen einen Unfall verursacht, bei dem er und ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.