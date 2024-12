In Stuttgart-Nord kommt es am Samstag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Mercedes. Die Hintergründe.

Gülay Alparslan 08.12.2024 - 09:44 Uhr

In Stuttgart-Nord hat sich am Samstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 50-Jährige gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mercedes die Hegelstraße und bog verbotswidrig nach links in die Seidenstraße ab. Dabei stieß sie mit ihrem Mercedes gegen eine entgegenkommende Stadtbahn der Linie U4. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.