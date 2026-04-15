Am Mittwochmorgen kollidieren in Stuttgart-Nord ein Lkw und ein Motorradfahrer, dieser wird lebensgefährlich verletzt. Der Unfall hat auch Folgen für den Berufsverkehr.
15.04.2026 - 07:49 Uhr
Ein Motorradfahrer ist am frühen Mittwochmorgen in Stuttgart-Nord von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.45 Uhr in der Straße Am Kräherwald. Der Fahrer des Lkw wollte demnach ersten Erkenntnissen zufolge von einem Parkplatz auf die Straße einfahren und erfasste dabei mit seinem Fahrzeug den Motorradfahrer.