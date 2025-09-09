In Stuttgart-Nord wird eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen von einem Motorrad erfasst. Die 68-Jährige erleidet schwere Verletzungen.

alp 09.09.2025 - 12:19 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Stuttgarter Norden ist eine 68-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befand sie sich auf einem Zebrastreifen im Herdweg, als eine 28-jährige Motorradfahrerin gegen 15.15 Uhr in Richtung Straße „Am Kräherwald” unterwegs war. Kurz vor der Einmündung Dillmannstraße überquerte die 68-Jährige die Straße auf dem Zebrastreifen von links nach rechts und wurde von dem Motorrad erfasst.