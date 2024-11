Unfall in Stuttgart-Nord

In Stuttgart ist es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekommen. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 14.11.2024 - 16:28 Uhr

In Stuttgart-Nord hat sich am Donnerstag gegen 15.25 Uhr an der Ecke Nordbahnhofstraße/Steinbeisstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto.