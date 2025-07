Ein Mitsubishi-Fahrer nimmt einer Peugeot-Fahrerin offenbar die Vorfahrt. Bei der Kollision wird die Fahrerin leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Matthias Kapaun 16.07.2025 - 13:24 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen zwei Autos, der sich am Dienstagnachmittag in der Helfferichstraße in Stuttgart-Nord ereignet hat. Bei dem Unfall wurde eine 85-jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.