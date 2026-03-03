Was hätte im schlimmsten Fall passieren können? Das will sich auch der Sprecher der Bundespolizei Stuttgart, Samuel Rosenberger, nicht vorstellen. Am vergangenen Freitagabend, 27. Februar, hatten bislang unbekannte Täter mehrere etwa zehn Kilogramm schwere Ballastsäcke auf die Bahngleise zwischen Untertürkheim und Obertürkheim gelegt. Eine mit rund 100 Fahrgästen besetzte S-Bahn der Linie S1 in Fahrtrichtung Kirchheim/Teck überrollte die Hindernisse und kam dadurch kurzfristig ins Trudeln, blieb aber auf den Gleisen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Bundespolizei berichtet.