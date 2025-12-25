Nach einem Vorfall im Berger Tunnel im Stuttgarter Osten wird ein Autofahrer leicht verletzt. Was die Polizei zu den Abläufen an Heiligabend berichtet.

red/dpa/lsw 25.12.2025 - 09:14 Uhr

Eine Autofahrerin soll in Stuttgart einem anderen Fahrer den Mittelfinger gezeigt und ihn anschließend von der Straße abgedrängt haben. Der 27-jährige Mann kollidierte mit der Wand im Berger Tunnel im Osten der Stadt und wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßliche Verursacherin soll einfach davongefahren sein.