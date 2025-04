In Stuttgart-Ost stoßen am Mittwochabend zwei Autos in einer Kreuzung zusammen. Drei Menschen werden dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 24.04.2025 - 11:10 Uhr

Drei Personen sind am Mittwoch bei einem Unfall an einer Kreuzung in Stuttgart-Ost leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 21.55 Uhr an der Wangener Straße. Eine 54-Jährige war mit ihrem Opel in der Rotenbergstraße in Richtung Wangener Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte sie nach links in Richtung Stadion abbiegen, wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt. Dabei stieß sie in der Kreuzung mit dem Ford einer 52-Jährigen zusammen, die aus Richtung der Wangener Straße kam und gerade aus fahren wollte.