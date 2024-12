Neues Restaurant in Bad Cannstatt Wie schmeckt es im Ackerbürger?

Neuer Wirt im 400 Jahre alten Fachwerk: Can Basar führt den Ackerbürger in Bad-Cannstatt nun in Eigenregie. Sein Versprechen hat er gehalten: Er bietet ein Restaurant für Jedermann, in dem auch Fans innovativer Kochkunst auf ihre Kosten kommen.