Ein 91 Jahre alter VW-Fahrer verliert in Sillenbuch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kracht gegen einen Laternenmast und gegen ein weiteres Fahrzeug und landet schließlich in einem Vorgarten.

Matthias Kapaun 21.03.2025 - 14:43 Uhr

Ein 91 Jahre alter VW-Fahrer ist am Freitagvormittag in Stuttgart-Sillenbuch mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, gegen einen Laternenmast sowie ein weiteres Fahrzeug gekracht und schließlich in einem Vorgarten gelandet. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.