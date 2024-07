Am Freitagmittag ist es am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen zu einem Unfall zwischen einem Fernzug und einem Bagger gekommen, da das Baustellenfahrzeug zu nah an den Gleisen abgestellt war.

Lea Jansky 29.07.2024 - 13:03 Uhr

Zu einer Kollision zwischen einem Fernzug und einem Bagger ist es am vergangenen Freitagmorgen am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gekommen. Bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein von Schaffhausen in Richtung Stuttgart fahrender IC auf dem Gleis 1 des Bahnhofs, als er gegen 7.50 Uhr mit der Ladegabel eines am Gleis stehenden Baggers kollidierte.