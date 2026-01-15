In Stuttgart-Vaihingen kollidieren am Mittwoch ein Mercedes und ein Skoda. Ein Mann wird verletzt, die Schadenssumme ist enorm.

Digital Desk: Philip Kearney (kea)

In Stuttgart-Vaihingen hat es am Mittwochmorgen einen schadensträchtigen Unfall mit einem Verletzten gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war eine 39 Jahre alte Mercedesfahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Schönbuchstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Vollmoellerstraße stieß sie mit dem entgegenkommenden Skoda eines 31-Jährigen zusammen.

 

Der CLA der 39-Jährigen schleuderte anschließend gegen ein Verkehrsschild. Die Airbags beider Autos lösten aus. Der Skoda-Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro.