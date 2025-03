Bei einem Unfall in Stuttgart sind vier Frauen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Auto hatte die Fußgängerinnen auf einer Straße an der Porsche-Arena erfasst.

Vier Fußgängerinnen sind bei einem Unfall in Stuttgart verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei waren die drei 21 Jahre alte Frauen und eine 22-Jährige mutmaßlich bei Rot über eine Fußgängerampel in Bad Cannstatt gelaufen.

Dabei seien sie am späten Samstagnachmittag von einem Auto erfasst und teils schwer verletzt worden. Das Auto steuerte demnach ein 31 Jahre alter Mann. Sanitäter brachten drei Frauen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Lesen Sie auch

Der Unfall hatte sich gegen 17 Uhr auf der Mercedesstraße ereignet auf Höhe der Porsche-Arena. Die Gruppe wurde von einem weißen Toyota Corolla erfasst, der in Richtung Talstraße unterwegs war. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.