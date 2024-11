Am Dienstagvormittag übersieht eine 60-jährige Autofahrerin in Stuttgart offenbar einen jungen Motorradfahrer beim Abbiegen. Der 19-Jährige zieht sich schwere Verletzungen zu.

jor 19.11.2024 - 13:42 Uhr

Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Stuttgart-Weilimdorf schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war eine 60-jährige Autofahrerin auf der Pforzheimer Straße in Richtung Löwenmarkt unterwegs, als sie gegen 11 Uhr nach links in die Landauer Straße abbiegen wollte.