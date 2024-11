Unfall in Stuttgart-Weilimdorf

Ein 66-jähriger Fußgänger wird am Sonntag in Weilimdorf von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Matthias Kapaun 04.11.2024 - 10:09 Uhr

Ein 66 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntagnachmittag in der Gerlinger Straße in Stuttgart-Weilimdorf von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.