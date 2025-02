Stuttgart-Weilimdorf Mann würgt 33-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit - Festnahme

In Stuttgart-Weilimdorf würgt ein 33-jähriger Mann vermutlich eine gleichaltrige Frau bis zur Bewusstlosigkeit. Die Polizei kann ihn in der Stuttgarter Innenstadt festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.