Um eine Kollision mit einem Auto zu verhindern, macht ein Motorradfahrer am Mittwoch in Stuttgart-Weilimdorf eine Vollbremsung. Dabei stürzt er und verletzt sich schwer.

Philip Kearney 15.01.2026 - 10:19 Uhr

Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern, hat sich ein 62 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch in Stuttgart-Weilimdorf schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war eine 21-jährige Fahrerin eines Mercedes gegen 16 Uhr auf der Stralsunder Straße Richtung Pforzheimer Straße unterwegs und bog dort nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr der 62-jährige Motorradfahrer die Pforzheimer Straße entlang.