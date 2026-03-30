In Stuttgart-Weilimdorf kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Sprinter. Dadurch ist die Strecke der U6 unterbrochen.

In Stuttgart-Weilimdorf ist es am Montagnachmittag zu einem Stadtbahnunfall gekommen: Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt, kollidierten im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Giebel gegen 16.10 Uhr ein Sprinter und eine Stadtbahn. Aktuell laufe die Unfallaufnahme noch, die Engelbergstraße sei gesperrt. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Lkw leicht verletzt.

Durch den Unfall ist aktuell auch die Strecke der Stadtbahnlinie U6 zwischen den Haltestellen Giebel und Weilimdorf Löwen-Markt unterbrochen. Die Bahnen fahren aktuell nur zwischen Giebel und Gerlingen, wie der Verkehrsverbund Stuttgart mitteilt. Zwischen Weilimdorf Löwen-Markt und Giebel ist ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Wie viele Stadtbahnen im Stuttgarter Netz aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die Unterbrechung dauert laut VVS voraussichtlich bis 17.30 Uhr. Reisende werden gebeten, ihre geplanten Fahrten in der Fahrplanauskunft zu prüfen.