In Stuttgart-Weilimdorf kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Sprinter. Dadurch ist die Strecke der U6 unterbrochen.
30.03.2026 - 17:16 Uhr
In Stuttgart-Weilimdorf ist es am Montagnachmittag zu einem Stadtbahnunfall gekommen: Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt, kollidierten im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Giebel gegen 16.10 Uhr ein Sprinter und eine Stadtbahn. Aktuell laufe die Unfallaufnahme noch, die Engelbergstraße sei gesperrt. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Lkw leicht verletzt.