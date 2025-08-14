Bei einem Unfall sind am Mittwochabend vier Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in der Botnanger Straße in Stuttgart-West sind am Mittwochabend vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 19.15 Uhr in Richtung Herderplatz unterwegs. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 40 geriet er auf die Gegenfahrbahn. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein.

Im Gegenverkehr stieß er mit dem VW Polo eines 30-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden neun und zehn Jahre alten Mitfahrer im BMW sowie der Polofahrer und seine 34-jährige Beifahrerin.

Polofahrer und Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht

Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten den Polofahrer und seine Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro.