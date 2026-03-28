Mit voller Wucht durchschlägt ein 14-Jähriger bei einem E-Scooter-Crash die Scheibe eines Taxis. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Was ist passiert?

red/dpa/lsw 28.03.2026 - 13:48 Uhr

Ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Tübingen schwer verletzt worden, zwei weitere Beteiligte leicht. Ein Taxifahrer habe in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt des Jugendlichen und seines 13 Jahre alten Mitfahrers missachtet, teilte die Polizei mit. Der 14-Jährige sei mit seinem Zweirad gegen die rechte Seite des Taxis geprallt und habe wegen der Wucht der Kollision mit seinem Kopf eine Scheibe durchgeschlagen.