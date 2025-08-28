Mitten in Tuttlingen kracht ein Auto in die Wand eines Fitnessstudios – das Gebäude wird evakuiert. Was steckt hinter dem spektakulären Unfall an der Ampel?

red/dpa/lsw 28.08.2025 - 17:35 Uhr

Ein Autofahrer ist in Tuttlingen in die Hauswand eines Fitnessstudios gefahren und dabei verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann an einer Ampel und fuhr dann los, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit hoher Geschwindigkeit in die Hauswand gefahren. Der Mann erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall, was zu dem Unfall geführt haben soll.