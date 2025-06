Fahrerin verwechselt Gang und landet mit Auto in Schuhgeschäft

Unfall in Tuttlingen

Sie wollte den Wagen in Tuttlingen eigentlich zurücksetzen - doch nutzte den Vorwärtsgang. Die Folge der Verwechslung: ein kaputtes Schaufenster.

red/dpa/lsw 11.06.2025 - 21:09 Uhr

Eine Autofahrerin ist in Tuttlingen in das Schaufenster eines Schuhladens gefahren, weil sie den falschen Gang eingelegt hatte. Die 52-Jährige habe ersten Angaben zufolge Vorwärts- und Rückwärtsgang ihres Automatikwagens verwechselt, teilte die Polizei mit. Anstatt das Fahrzeug zurückzusetzen, beschleunigte sie in Richtung des Geschäftes - und stieß gegen die Glasfront des Schaufensters.