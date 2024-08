Unfall in Untertürkheim

In Untertürkheim kommt es am Donnerstag zu einem Unfall, ein 24-jähriger wird dabei leicht am Kopf verletzt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Robert Korell 16.08.2024 - 12:29 Uhr

In Untertürkheim sind am Donnerstagvormittag während der Fahrt die Außenspiegel eines Feuerwehrautos und eines Betonmischers zusammengestoßen. Dadurch wurde ein 24-jähriger Feuerwehrmann leicht am Kopf verletzt, berichtet die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.