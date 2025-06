Unfall in Untertürkheim

Ein 32-jähriger Motorradfahrer fährt durch Untertürkheim. Dabei wird er offenbar von einem abbiegenden Autofahrer übersehen – mit schlimmen Folgen.

Matthias Kapaun 04.06.2025 - 10:30 Uhr

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in der Augsburger Straße in Untertürkheim schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Autofahrer hatte den Biker wohl übersehen.