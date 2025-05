Radler krachen zusammen: Senior und 9-jähriger Junge landen in Klinik

Unfall in Urbach

Ein Kind auf dem Fahrrad übersieht in Urbach einen 60-jährigen Radler. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem beide verletzt werden. Der Junge trug keinen Helm.

Sascha Sauer 14.05.2025 - 10:19 Uhr

Es war vermutlich nur ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit, der am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr zu einem Unfall in Urbach (Rems-Murr-Kreis) geführt hat. Wie die Polizei berichtet, hatte ein neunjähriger Radfahrer in der Lortzingstraße, Ecke August-Lämmle-Straße, einen 60-jährigen Mann übersehen, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war und Vorfahrt hatte.