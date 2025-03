Ein 73-Jähriger ist mit seinem Pedelec in Vaihingen an der Enz-Riet (Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Als er an spielenden Kindern vorbeifährt, gerät ein Ball zwischen die Räder. Der Mann stürzt und verletzt sich schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 73-jährige Radfahrer gegen 17 Uhr von einer Sporthalle kommend in Richtung Von-Reischach-Straße unterwegs. Dort spielten zwei kleine Kinder mit einem Ball. Als der Senior vorbeifuhr, rollte der Ball zwischen die Räder des Pedelecs, woraufhin der Mann stürzte und schwer verletzt wurde. Die mutmaßliche Großmutter der spielenden Kinder kam kurze Zeit später an den Unfallort und leistete erste Hilfe.

Der 73-Jährige begab sich anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Nachdem er aus der Klinik entlassen worden war, meldete der Senior den Unfall der Polizei. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, vor allem die hilfeleistende Person. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07042/941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.