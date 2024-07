Bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg werden zwei Personen verletzt. Eine 78-jährige Mercedes-Fahrerin war von einem Traktor überrascht worden.

mbo 27.07.2024 - 12:07 Uhr

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein Traktor gegen 17.15 Uhr zwischen den Stadtteilen Ensingen und Horrheim aus einem Weinberg auf die Straße gefahren. Dass die Landmaschine so plötzlich aus den Reben auftauchte, überraschte offenbar eine 78-Jährige, die am Steuer eines Mercedes saß.