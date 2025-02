Am Freitag kommt es zu einem Unfall in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Dabei wird ein Kind verletzt. Die Hintergründe.

Nina Scheffel 03.02.2025 - 10:04 Uhr

Bei einem Unfall in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitag ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, erfasste ein Ford den siebenjährigen Jungen am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Waiblinger Bahnhofstraße. Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war das Kind zuvor über die Straße gerannt. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Der Ford wurde leicht beschädigt.