Bei einem schweren Unfall in der Jesistraße in Waiblingen erleidet eine Senioren zum Glück nur leichte Verletzungen. Die Ursachen für den Crash sind noch unklar.
21.12.2025 - 14:07 Uhr
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späteren Sonntagvormittag in Waiblingen ereignet. Nach Angaben des für den Rems-Murr-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Aalen wollte eine 81-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes GLA gegen 11.10 Uhr von der Saarstraße nach rechts in die Jesistraße, die weiter in Richtung Bahnunterführung und Innenstadt führt, einbiegen.