Bei einem schweren Unfall in der Jesistraße in Waiblingen erleidet eine Senioren zum Glück nur leichte Verletzungen. Die Ursachen für den Crash sind noch unklar.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späteren Sonntagvormittag in Waiblingen ereignet. Nach Angaben des für den Rems-Murr-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Aalen wollte eine 81-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes GLA gegen 11.10 Uhr von der Saarstraße nach rechts in die Jesistraße, die weiter in Richtung Bahnunterführung und Innenstadt führt, einbiegen.

Das Auto landete nahe einer Bushaltestelle auf der Seite Dabei kam sie nach Angaben eines Polizeisprechers aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte nach links über die Straße weg in Richtung einer Bushaltestelle und kam kurz vor einer Lärmschutzwand auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die angerückte Feuerwehr befreit werden. Die Seniorin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, sie wurde anschließend medizinisch versorgt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 45 000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs sowie wegen der Aufräum- und Sicherungsarbeiten war die Jesistraße für knapp zwei Stunden bis gegen 13 Uhr gesperrt.

Jesistraße ist wichtige Strecke in Richtung Waiblinger Innenstadt

Die Strecke ist allen Verkehrsteilnehmern, die von außerhalb in Richtung Waiblinger Innenstadt gelangen wollen, bekannt. Weihin sichtbar ist auch das nicht weit von der Unfallstelle gelegene Hochhaus mit den bunten Balkonen.

Die Jesistraße ist auch wichtig für den Waiblinger Busverkehr. Der Schienenersatzverkehr infolge der S-Bahn-Streckensperrung zwischen Fellbach und Bad Cannstatt war seit dem frühen Sonntagmorgen allerdings aufgehoben, überdies besteht über die Stuttgarter Straße eine Umleitungsstrecke, sodass sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen hielten.