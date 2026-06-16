An einer Engstelle kommen sich zwei Autos in die Quere.

Zu eng wurde es am Montagmorgen in Weil der Stadt: Gegen 6.50 Uhr fuhr eine 57-Jährige in ihrem BMW die Blammerbergstraße in Richtung Normannenstraße entlang, als ihr ein unbekanntes schwarzes Fahrzeug entgegenkam. An einer Engstelle touchierte der schwarze Wagen das Heck des BMW. Beide Autos fuhren weiter, doch kurze Zeit später wendete die BMW-Fahrerin und nahm die Verfolgung auf. Der Mann im dunklen Auto war aber längst über alle Berge.