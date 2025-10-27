Auf ihrem Weg von Darmsheim nach Weil der Stadt gerät eine 80-Jährige laut einem Zeugen immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrt endet, als sie mit einem anderen Auto kollidiert.

Sophia Herzog 27.10.2025 - 11:58 Uhr

Eine 80-Jährige ist am Sonntagmittag auf ihrer Fahrt von Darmsheim nach Weil der Stadt mit ihrer gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr war sie mit ihrem Mercedes auf den Landes- und Kreisstraßen von Darmsheim über Grafenau, Schafhausen, Weil der Stadt und Merklingen unterwegs und soll dort, so meldete es ein Zeuge, über teils längere Strecken auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei soll sie auch entgegenkommende Fahrer gefährdet haben.