Auf ihrem Weg von Darmsheim nach Weil der Stadt gerät eine 80-Jährige laut einem Zeugen immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrt endet, als sie mit einem anderen Auto kollidiert.

Eine 80-Jährige ist am Sonntagmittag auf ihrer Fahrt von Darmsheim nach Weil der Stadt mit ihrer gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Zwischen 12.55 Uhr und 13.10 Uhr war sie mit ihrem Mercedes auf den Landes- und Kreisstraßen von Darmsheim über Grafenau, Schafhausen, Weil der Stadt und Merklingen unterwegs und soll dort, so meldete es ein Zeuge, über teils längere Strecken auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei soll sie auch entgegenkommende Fahrer gefährdet haben.

 

Kurz vor dem Ortseingang nach Hausen kollidierte die 80 Jahre alte Frau schließlich mit dem Außenspiegel des Mercedes eines 43-Jährigen, woraufhin die Fahrt endete. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen der Senioren Führerschein und Fahrzeugschlüssel ab. Laut Polizeibericht hatten sie vermutet, dass die 80-Jährige nicht mehr sicher am Straßenverkehr teilnehmen könne.

Das Polizeirevier Leonberg sucht nun nach anderen Fahrern, die durch das Fahrverhalten der Seniorin gefährdet oder behindert wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.